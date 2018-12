В России продажи консолей в 2018 году могут превысить докризисные показатели

По словам российских ретейлеров, выручка должна составить более двенадцати миллиардов рублей.

Продажи консолей за первые три квартала текущего года составили 6,8 миллиарда рублей. В докризисный 2014 год за этот же период выручка составляла 5,7 миллиарда рублей. При этом в последние годы она снижалась — в 2016 году этот показатель составлял 3,8 миллиарда рублей за аналогичный период.

Согласно прогнозам, в этом году доход с продажи игровых систем в российской рознице превысит 12 миллиардов рублей. При этом количество проданных консолей вырастет на 33 процента от года к году — этот показатель составит 629 тысяч экземпляров.

Также следует добавить, что самыми продаваемыми играми в 2018 году стали FIFA 18, God of War, Detroit: Become Human, ремастер The Last of Us и UFC 3. Продажи игр, по сравнению с 2017 годом, увеличились на 19 процентов.