Стало известно, как будет выглядеть новый "Аладдин"

В Сети опубликованы первые кадры фильма "Аладдин" с Уиллом Смитом в образе Джинна.

На кадрах, которые разместил еженедельный журнал о культуре Entertainment, можно также увидеть самого Аладдина. Его роль исполнил Мена Массуд.

Кроме того, в Сети появились кадры с Жасмин, которую сыграла Наоми Скотт. Также на кадрах появились Джафар (Марван Кензари) и даже обезьянка Абу.

Напомним, в российский прокат фильм должен выйти 23 мая 2019 года. Режиссёром ленты выступит Гай Ричи.