Экранизация Uncharted вновь лишилась режиссёра

Студия Sony ищет нового режиссёра для экранизации игры Uncharted. Об этом пишет Eurogamer. Кресло постановщика освободил Шон Леви, ранее работавший над сериалом "Очень странные дела". Режиссёр отказался от проекта и планирует вместо этого снимать фильм "Свободный", главную роль в котором исполнит Райан Рейнольдс.
Компания Sony уже несколько лет пытается экранизировать Uncharted. В разное время к проекту присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер и Джо Карнахан. Однако экранизация вновь и вновь оказывается без режиссёра.
Согласно слухам, фильм "Неизведанное: Удача Дрейка" должен стать приквелом игры и рассказать о первом приключении бесстрашного искателя сокровищ Нейтана Дрейка. Исполнителем главной роли всё ещё значится Том Холланд (новый Человек-паук), однако в настоящий момент сложно сказать, останется ли актёр с этой картиной.
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