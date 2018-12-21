Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls – видео

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Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls – видео

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Скриншот видео Vogue Russia
Популярная российская теннисистка отметила, что она немного смущалась во время съёмок.

Мария Шарапова вместе с другими знаменитостями приняла участие в съёмках клипа на песню Wannabe группы Spice Girls. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Vogue Russia.

Компанию российской звезде тенниса составили бизнес-леди Оливия Палермо, модель Магдалена Фраковяк и другие женщины. При этом Шарапова заявила, что она немного смущалась во время съёмок.

Напомним, клип Wannabe британский женский коллектив Spice Girls выпустил в 1996 году. Песня была лидером британского чарта на протяжении семи недель.

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