Удиви его. Лучшие подарки для геймера на Новый год

Новый год всё ближе. Чтобы дополнить праздничное настроение и атмосферу, нужно позаботиться о хорошем подарке, который сможет порадовать близкого вам человека. Особенно интересно это делать с людьми, которые увлекаются видеоиграми, — сейчас ассортимент товаров для этой категории людей крайне обширен, поэтому выбирать есть из чего. Мы же в свою очередь выбрали лучшие варианты для того, чтобы порадовать геймера в новогоднюю ночь.

Консоли

Основными игровыми консолями на российском рынке до сих пор являются PlayStation 4 от японской корпорации Sony и Xbox One от американской корпорации Microsoft. Минимальный порог вхождений в мир консольных видеоигр в настоящий момент составляет 20 тысяч рублей и 18 тысяч рублей соответственно. При этом, если есть желание приобрести самые лучшие конфигурации на рынке, то придётся заплатить 30 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно. Именно столько в настоящий момент на российском рынке стоят игровые консоли PlayStation 4 Pro и Xbox One X. По сути, для России эти две консоли принято считать основными. Именно на них выходят ключевые игры, а также среди любителей можно найти владельцев именно этих устройств, что упростит жизнь геймеру, который планирует проводить большую часть своего времени за многопользовательскими играми, оттачивая своё мастерство онлайн.

Помимо так называемого "классического" набора игровых консолей, обратить внимание стоит и на товары, которые продаёт японская корпорация Nintendo. Среди них в настоящий момент можно найти портативную приставку Nintendo 2DS XL или Nintendo 3DS XL, а также гибридную консоль Nintendo Switch. Цена на первую начинается с 10 тысяч рублей, а вот вторую приобрести можно начиная с 20 тысяч рублей. Делать ставку на эти консоли стоит только в том случае, если человек, которому вы собрались делать подарок, ориентируется на японскую игровую индустрию, а также увлекается "Марио", "Покемонами", The Legend of Zelda и другими популярными игровыми сериями.

Если же человека всё же хочется порадовать консолью, но денег на таких гигантов, как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, нет, то всегда можно обратить внимание на их "младших братьев". Речь идёт о миниатюрных версиях ретроконсолей, которые с каждым годом продолжают набирать обороты. В настоящий момент на рынке можно найти уже три подобных девайса, среди которых: Nintendo Classic Mini, Nintendo Classic SNES Mini, а также PlayStation Classic Console. Последняя, кстати, вышла совсем недавно. Стоят "возрождённые" ретроконсоли немного: 2990, 3990 и 5490 рублей соответственно. Поставляются они, кроме первой приставки, сразу с двумя контроллерами, поэтому при желании в новогоднюю ночь можно будет составить компанию геймеру, проведя с ним время за игрой в старые классические игры.

Дополнение к консолям

В том случае если вы не хотите останавливаться на консолях, либо же у человека, которого вы хотите порадовать, уже есть все приставки, стоит обратить внимание на аксессуары. Например, ­дополнительный джойстик никогда не будет лишним в доме. Покупка такого девайса для PlayStation 4 будет стоить вам 3500 рублей. Также среди товаров, которые отлично сочетаются с консолью от японской корпорации Sony, можно выделить док-станцию, которая позволит одновременно заряжать сразу два контроллера (1690 рублей), игровую мышь и кейпад от компании Hori (есть два варианта, стоят 13 и 9 тысяч рублей), аркадный контроллер всё той же фирмы (от 12 до 15 тысяч рублей) и игровой руль для гоночных симуляторов (9 тысяч рублей).

Нельзя и забывать о том, что для PlayStation 4 уже давно существует шлем виртуальной реальности PlayStation VR. Приобрести его можно за 16 тысяч рублей. В дополнение к нему можно купить контроллер в виде автомата в комплекте с симулятором шутера Firewall Zero Hour — такое удовольствие будет стоить шесть тысяч рублей.

Владельцам Xbox One также можно подарить дополнительный контроллер, стоимость которого начинается от трёх тысяч рублей. Также на рынке можно найти аркадный стик, который подойдёт для игры в файтинги (например, Tekken 7). Стоить такое дополнение к игровой консоли будет 15 тысяч рублей. Для любителей гоночных симуляторов можно присмотреть Thrustmaster TMX Force Feedback (комплект руля с педалями стоит 16 тысяч рублей).

Не будем забывать и о любителях Nintendo. Владельцам Switch можно подарить дополнительную пару контроллеров Joy-Con (пять тысяч рублей), профессиональный контроллер (3500 рублей), чехол для хранения консоли (тысяча рублей), руль (тысяча рублей), картонный конструктор, который позволит пересмотреть подход к играм (три тысячи рублей), а также всевозможные фигурки amiibo (тысяча рублей).

Игры

Само собой, какие геймерские подарки без самого главного — игр. Так как на Новый год куда приятнее будет дарить игру в коробке, а не покупать её в цифровом магазине, на покупку стоит выделить как минимум три тысячи рублей. Увы, далеко не во всех ретейловых магазинах можно будет найти скидки, в то время как в PlayStation Store и Microsoft Store распродажи идут одна за другой.

Что же касается интересных экземпляров, то среди игр в 2018 году можно выделить несколько проектов для разных платформ. Например, для владельцев консолей обязательной игрой уходящего года станет Red Dead Redemption 2 — игра про ковбоев от разработчиков Grand Theft Auto покорила как геймеров, так и прессу по всему миру. Также для поклонников играть на персональном компьютере следует выделить проект Kingdom Come: Deliverance — это ролевая игра, которую можно причислить к симулятору жизни в средневековой Чехии, над которой работал один из создателей культовой Mafia Дэниэл Вавра. Что же касается консоли Nintendo Switch, то здесь стоит обратить внимание на Super Mario Party — эта игра отлично подойдёт для того, чтобы провести время вместе со своими друзьями.

Владельцам персональных компьютеров

Тем, кто предпочитает консолям старые добрые персональные компьютеры, жаловаться не приходится. Среди интересных товаров на подарок можно выбирать бесконечно: это и самые разнообразные игровые мышки, и клавиатуры, и специальные геймерские кресла, в которых максимально комфортно будет убивать своих противников, и те же очки виртуальной реальности, видеокарты, наушники и многое другое.

Среди интересных мышек (особенно если речь идёт о геймерах) стоит выделить Razer Abyssus. Этот девайс стал уже классикой в киберспортивном сегменте, а его цена приятно вас удивит: всего 2300 рублей — и приятный подарок уже у вас в кармане. Также стоит обратить внимание на линейку HyperX и их механические клавиатуры, которые тоже будут приятным бонусом для каждого уважающего себя киберспортсмена. Здесь уже ценник, конечно, побольше — за клавиатуру нужно отдать от шести тысяч рублей. При этом геймерские кресла стартуют от 8 тысяч рублей вплоть до 30 тысяч рублей, поэтому здесь придётся подумать, а лучше всего выбирать аксессуар непосредственно при участии человека, который им в дальнейшем будет пользоваться, так как кресло — всё же более индивидуальная вещь, поэтому далеко не любая модель может подойти вашему избраннику.

Другое

Карты пополнения и подписки на сервисы PlayStation Plus и Xbox Live Gold можно считать универсальным и беспроигрышным вариантом для того, чтобы порадовать любого геймера. Во-первых, подписка на сервисы, которые будут каждый месяц предлагать пользователю бесплатные игры, а также доступ к онлайн-режимам — сейчас просто must have для каждого уважающего себя обладателя консолей. Во-вторых, карты пополнения — это своего рода сертификаты на определённую сумму денег в магазин с духами или товарами для дома, которые позволят конечному потребителю самому выбрать, во что он хочет поиграть, не принимая от вас в подарок игру, которая, возможно, не нравится ему либо уже давно была пройдена. Приобрести подписку для PlayStation 4 на год можно за чуть меньше чем четыре тысячи рублей, а аналогичная опция для консоли Xbox One будет стоить 3600 рублей. Это может стать неплохим вложением в приятные эмоции человека, который будет получать их на протяжении всего года.

Также стоит обратить внимание на книги и артбуки. В последнее время в России всё чаще появляется печатная продукция, связанная с игровой индустрией. В этом сегменте можно найти товары начиная от 800 рублей. Среди интересных экземпляров можно выделить книгу об истории Nintendo, арт-буки The Legend of Zelda, Mafia 3, Call of Duty, Halo, Assassin’s Creed и многие другие. Практически каждая современная игра получает арт-бук, что может быть приятным дополнением после выхода игры для её поклонников.