Названы 5 самых ожидаемых игр 2019 года

В подборку, которую составили журналисты The Washington Post, попали продолжения популярных серий.

Игровая индустрия с каждым годом продолжает расти, поэтому интерес вокруг игр неизбежен. В 2019 году ожидается выход огромного количества крупнобюджетных проектов, в связи с чем издание The Washington Post составило список из пяти самых ожидаемых игр.

В их число попала вторая часть The Last of Us, релиз которой ожидается в третьем квартале 2019 года. Игра будет доступна эксклюзивно для консоли PlayStation 4. Также журналисты выделили игру "Метро: Исход", за разработку которой отвечает студия 4A Games. Шутер по мотивам серии романов российского писателя Дмитрия Глуховского выйдет в феврале 2019 года.

Среди прочих журналисты выделили инди-головоломку Ori and the Will of the Wisps, японский боевик Sekiro: Shadows Die Twice, а также приключенческую комедию в духе "Рика и Морти" — Afterparty.