Опубликован новый трейлер Metro: Exodus

Разработчики популярного шутера продолжают подогревать интерес к своей будущей игре.

Студия 4A Games опубликовала новый трейлер игры Metro: Exodus. Сейчас разработчики активно публикуют новую информацию по поводу своего будущего проекта.

В новом видео команда продемонстрировала различные перипетии истории, в том числе причины бегства героев из московского метрополитена. Также разработчики показали живописные локации постапокалиптической России, где игроку нужно будет побывать во время своего путешествия на поезде "Аврора".

Выход игры Metro: Exodus запланирован на 15 февраля. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.