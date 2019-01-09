Опубликован новый трейлер "Капитана Марвел"

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Опубликован новый трейлер "Капитана Марвел"

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Кадр видео Marvel Entertainment
Новое видео, которое появилось в сети, более подробно знакомит зрителей с женщиной-супергероем.

Блокбастер "Капитан Марвел" получил новый трейлер. В видео снялись Бри Ларсон, Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон.

Сам фильм расскажет о 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Дэнверс (Ларсон) пережила взрыв психомагнетонного устройства — это привело девушку к трансформации в гибрид человека и крии. После этого она покидает Землю и вступает в ряды отряда Старфорс под лидерством могучего Мар-Велла (Лоу) — воина расы крии. Со временем Дэнверс возвращается на свою планету, чтобы найти ответы на вопросы о своём прошлом.

Российская премьера ленты запланирована на 7 марта.

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