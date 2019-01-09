MSI показала мощный ноутбук для геймеров

Компания MSI посетила конференцию CES 2019. Разработчики представили ультрабук GS75 Stealth, который поддерживает новую технологию трассировки лучей, что скажется на качестве изображения.
Новое устройство получило видеокарту NVIDIA RTX 2080, процессор Intel Core i7 и безрамочный экран на 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Весит ноутбук 2,2 килограмма, а толщина чёрно-золотого корпуса около 19 миллиметров.
Разработчики позиционируют данное устройство как "первый безрамочный семнадцатидюймовый ультрабук с RTX 2080". Даты выхода и цены пока нет.
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