MSI показала мощный ноутбук для геймеров

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MSI показала мощный ноутбук для геймеров

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Фото: © MSI

Разработчики пока не рассказывают, сколько будет стоить устройство и когда ожидается выход ультрабука.

Компания MSI посетила конференцию CES 2019. Разработчики представили ультрабук GS75 Stealth, который поддерживает новую технологию трассировки лучей, что скажется на качестве изображения.

<p>Фото: © MSI</p>

Новое устройство получило видеокарту NVIDIA RTX 2080, процессор Intel Core i7 и безрамочный экран на 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Весит ноутбук 2,2 килограмма, а толщина чёрно-золотого корпуса около 19 миллиметров.

Разработчики позиционируют данное устройство как "первый безрамочный семнадцатидюймовый ультрабук с RTX 2080". Даты выхода и цены пока нет.

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