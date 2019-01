Во что сыграем. Обзор самых ожидаемых игр года

С каждым годом игровая индустрия поднимает планку, радуя геймеров новыми проектами. 2018 год в этом плане был глотком свежего воздуха для поклонников видеоигр: нас радовали Red Dead Redemption 2, God of War, Marvel’s Spider-Man и многие другие игры, которые претендуют на статус культовых. 2019-й обещает быть не менее насыщенным на игровые релизы — будет как минимум семь игр, которые заинтересуют каждого уважающего себя геймера. Рассказываем более подробно о каждой из них.

Crackdown 3

Игра выходит 15 февраля на ПК и Xbox One.

Третья часть серии шутеров Crackdown уже по праву получила статус многострадальной. Всё дело в том, что игра была анонсирована ещё в 2014 году на главной игровой выставке мира Е3. С тех пор американская корпорация Microsoft, которая выступает в данном случае издателем игры, не раз сдвигала сроки релиза. В самой же игре нужно будет противостоять гигантским боевым роботам и всевозможным трансформерам. Без многопользовательского режима здесь не обойтись, так что заняться уничтожением врагов можно будет в компании своих товарищей.

По всей видимости, 2019-й станет тем годом, когда проект студии Sumo Digital всё же доберётся до геймеров. Правда, изначально игра должна была выйти эксклюзивно для консоли Xbox One, однако теперь релиз ожидается и на персональных компьютерах. Говоря о самих разработчиках, ранее команда работала над игрой LittleBigPlanet 3. Да, студия сотрудничала с японской корпорацией Sony, а теперь работает на её прямого конкурента в лице Microsoft. Сами разработчики утверждают, что Crackdown 3 "перевернёт индустрию", а многопользовательский режим будет прорывным и сильно удивит не только поклонников серии, но и коллег по цеху.

Far Cry: New Dawn

Игра выходит 15 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Компания Ubisoft продолжает активно развивать одну из своих франшиз — Far Cry. Действие новой части New Dawn будет происходить через семнадцать лет после финала Far Cry 5. После того как в мире произошла глобальная ядерная катастрофа, люди пытаются всеми силами вернуться к привычной жизни в мире, который более никогда не станет прежним. Игрока закинет в округ Хоуп (штат Монтана), где выжившие люди решили разделиться на группы — у каждой из них есть свой свод правил и законов. Да, выжившим никто не даст просто так восстанавливать утраченные ресурсы и налаживать свою жизнь. Новой угрозой на этот раз станут две темнокожие злодейки — девушки-близняшки Микки и Лу (видимо, это очередная дань феминизму после череды скандалов, которые в последнее время происходили в США). Девушек воспитали джунгли и суровый постапокалиптический мир. Теперь они хотят вместе с бандой рейдеров заниматься грабежами, чтобы удовлетворять свои потребности. Именно эти двум злодейкам и нужно будет нам противостоять. Разработчики обещают красочные перестрелки, уйму часов погонь и масштабные взрывы. По всей видимости, будет весело.

Metro: Exodus

Игра выходит 15 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Студия 4A Games покорила игровую индустрию франшизой Metro, которая основана на романах российского писателя Дмитрия Глуховского. Действие шутера разворачивается в постапокалиптическом мире. Игра продолжает сюжет предыдущей части Metro: Last Light — выжившие смогут покинуть московскую подземку, посмотрев на огромный мир, наполненный приключениями и опасностями. Между локациями главный герой по имени Артём будет передвигаться на поезде под названием "Аврора". Разработчики уже пообещали, что история новой игры будет по своему объёму превосходить сценарии всех предыдущих частей, а мир в Metro: Exodus будет самым большим во всей франшизе — площадь каждого города в игре будет составлять три-четыре квадратных километра. Одной из особенностей игры станет наличие союзников у главного героя, которые по ходу сюжета могут стать его врагами. Таким образом, от действий игрока и его поведения во время диалогов зависеть будет, поможет ему один из персонажей либо, наоборот, попытается убить его.

Anthem

Игра выходит 22 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Anthem — новый проект студии BioWare, издательством которого занимается компания Electronic Arts. Игра одновременно напоминает как Destiny с Titanfall, так и Mass Effect. Разработчики обещают нам боевик в научно-фэнтезийном жанре с динамично развивающимся сюжетом и яркими сценами, которые могут прийтись по душе поклонникам киновселенной Marvel и "Звёздных войн". В компании BioWare обещают, что геймеры не будут скучать во время выполнения заданий — веселье обеспечено будет благодаря экзотичному и буйному игровому миру. Перед самими геймерами будет стоять задача по исследованию многообразного постапокалиптического мира в роли бойцов, которые занимаются спасением человечества от атаки пришельцев и монстров из других миров. В Anthem можно будет играть достаточно долго — даже после прохождения основного сюжета геймеры смогут снова погрузиться в изучение мира и выполнение второстепенных задач, продолжая раскрывать тайны вымышленной вселенной.

Devil May Cry 5

Игра выходит 8 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Серия Devil May Cry — пожалуй, самая популярная в жанре слэшеров (это когда перед вами много монстров-соперников и нужно очень много нажимать на клавиши, чтобы выполнять всевозможные комбинации ударов). Новая игра серии в первую очередь рассчитана на поклонников, а её прохождение займёт порядка пятнадцати часов — это делает пятую часть самой продолжительной во всей франшизе Devil May Cry. Конечно, пятнадцать часов — это только сюжетная линия, а на полное прохождение игры может уйти чуть ли не до 50 часов реального времени.

Также стоит учитывать, что Devil May Cry 5 будет прямым продолжением четвёртой части. Главный герой игры — Неро, который поменяет демоническую руку на механическую. Как и ранее, перед игроком будет стоять задача пробиваться через толпы чудовищ, чтобы узнать правду о происхождении главного героя. Среди игровых персонажей также будет доступен и Данте (герой предыдущих игр серии). Игра может стать отличным вариантом для тех, кто любит после тяжёлого рабочего дня бездумно порубить монстров, чтобы сбросить стресс.

Tom Clancy’s The Division 2

Игра выходит 15 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Продолжение многопользовательского шутера, который покорил сердца огромного количества геймеров. Действие игры вновь разворачивается в Нью-Йорке. Город оказался поражён чудовищной эпидемией, в связи с чем людям приходится вести борьбу за выживание на улицах мегаполиса. Из-за того что местные жители столкнулись с проблемой отсутствия продовольствия, между ними началась настоящая гражданская война, участие в которой принимают выжившие и злодейские группы мародёров. Ключевой особенностью игры является возможность взаимодействия между пользователями: вы можете отправиться на выполнение задания в компании восьми человек. Таким образом разработчики Tom Clancy’s The Division 2 в первую очередь делают ставку на то, чтобы геймеры оттачивали командные качества, постоянно поддерживая друг друга.

Sekiro: Shadows Die Twice

Игра выходит 22 марта на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Это новая игра студии From Software, которая известна по серии Dark Souls и Bloodborne (да, это те самые игры, в которых вам всё время приходилось умирать). В Sekiro: Shadows Die Twice главным героем будет жестокий и бесчувственный воин. Его миссия — спасти своего учителя, молодого лорда, а также отомстить заклятому врагу. Действие игры разворачивается в Японии в период Сэнгоку, поэтому поклонники азиатских мотивов точно останутся довольны антуражем будущего проекта студии From Software. При этом по своему темпу новая игра будет похожа на нечто среднее между своих предшественников в лице Dark Souls и Bloodborne с элементами мистики. Самое главное, к чему себя нужно будет подготовить перед тем, как садиться за игру в Sekiro: Shadows Die Twice, — придётся много умирать и начинать всё с самого начала.