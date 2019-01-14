Кассовые сборы "Аквамена" преодолели 1 миллиард долларов

Общемировые сборы боевика про супергероев "Аквамен" официально превысили один миллиард долларов. Таким образом, лента режиссёра Джеймса Вана стала первой из киновселенной DC, которой удалось преодолеть этот рубеж.
В американском прокате фильм получил 287,86 миллиона долларов. Во всех остальных странах лента заработала 732,4 миллиона долларов. В России фильм получил 17,85 миллиона долларов.
Напомним, для студии Warner Bros. это первый релиз-миллиардник со времён фильма "Хоббит. Неожиданное путешествие". Последний релиз был в 2012 году.
- Популярные
- По времени