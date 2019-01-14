Кассовые сборы "Аквамена" преодолели 1 миллиард долларов

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Кассовые сборы "Аквамена" преодолели 1 миллиард долларов

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Кадр фильма "Аквамен"/ © Кинопоиск

Добиться этого результата фантастической киноленте удалось даже невзирая на слабые оценки критиков.

Общемировые сборы боевика про супергероев "Аквамен" официально превысили один миллиард долларов. Таким образом, лента режиссёра Джеймса Вана стала первой из киновселенной DC, которой удалось преодолеть этот рубеж.

В американском прокате фильм получил 287,86 миллиона долларов. Во всех остальных странах лента заработала 732,4 миллиона долларов. В России фильм получил 17,85 миллиона долларов.

Напомним, для студии Warner Bros. это первый релиз-миллиардник со времён фильма "Хоббит. Неожиданное путешествие". Последний релиз был в 2012 году.

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