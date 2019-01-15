Опубликован первый трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома"

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Опубликован первый трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома"

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Скриншот видео Marvel Entertainment
Лента, посвящённая европейским путешествиям Питера Паркера, выйдет в российский прокат 4 июля.

Компания Sony опубликовала первый трейлер нового фильма про Человека-паука. Лента получила название "Человек-паук: вдали от дома". Трейлер появился на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В трейлере можно заметить героя Джейка Джилленхола. В этом фильме он играет злодея-иллюзиониста Мистерио. В самом трейлере персонаж, как видно по первым кадрам, выступает на стороне супергероя.

Помимо англоязычной версии трейлера, в Сети появилась версия для российского рынка. В ней можно обнаружить несколько новых кадров, которых нет в оригинальном видео. Ролик появился на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Новый фильм выходит в российский прокат 4 июля.

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