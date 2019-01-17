Квентин Тарантино сменил профессию

Режиссёр Квентин Тарантино стал кинокритиком. На сайте своего кинотеатра New Beverly Cinema он написал рецензию на ленту "Лорды из Фэтбуша" с Сильвестром Сталлоне и Ричардом Гиром.
Фильм был снят в 1974 году. Лента Мартина Дэвидсона и Стивена Верона рассказывает о послевоенной рабочей молодёжи. Автору "Криминального чтива" фильм пришёлся по душе. Тарантино назвал ленту хитом и добрым воспоминанием о старой киноэпохе. Также он похвалил рекламный джингл "Лордов из Фэтбуша", который, по его словам, напевает до сих пор.
Напомним, в 2019 году выходит девятый по счёту фильм Тарантино — "Однажды в Голливуде". После десятой ленты он намерен завершить кинокарьеру.
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