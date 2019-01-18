В телеверсию "Гоголя" войдёт более 100 минут нового материала

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В телеверсию "Гоголя" войдёт более 100 минут нового материала

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Кадр фильма "Гоголь. Начало"/ © Кинопоиск

Эпизод "Мёртвые души" познакомит Гоголя с тайным обществом аристократов и помещиков.

11 февраля телеканал "ТВ-3" выпустит расширенную версию трилогии "Гоголь". Она будет включать в себя новые сцены и два дополнительных эпизода. Всего в восьмисерийный проект войдёт более 100 минут оригинального контента — его не показывали зрителям в кинотеатрах.

Эпизод "Мёртвые души" должен будет познакомить Гоголя с тайным обществом аристократов и помещиков. Классик русской литературы в исполнении Александра Петрова появится в этой серии в откровенных сценах. Авторами сценария выступили Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Также зрители сериала узнают предысторию полицейского Бинха, которого сыграл Евгений Стычкин. Вместе с этим авторы шоу расскажут, что заставило его навсегда оставить Санкт-Петербург и отправиться в украинскую глубинку. Эпизод "Колодец крови" расскажет о прошлом Диканьки.

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