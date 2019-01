Стало известно, кто из основных героев умрёт в новых "Людях Икс"

Премьера будущей киноленты под названием "Люди Икс: Тёмный феникс" запланирована на 6 июня.

Издание We Got This Covered установило, какой важный для сюжета персонаж погибнет в фильме "Люди Икс: Тёмный феникс". До этого сообщалось, что будущая лента безвозвратно изменит курс франшизы.

Изначально фанаты делали разные предположения, склоняясь к тому, что больше всего шансов погибнуть в будущем фильме у Зверя, Мистик или Магнето. Однако We Got This Covered, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что именно Мистик в исполнении Дженнифер Лоуренс станет жертвой Джин Грей, которую играет Софи Тёрнер. Также стало известно, что в одной из сцен фильма группа мутантов попытается остановить Джин, а та в порыве ярости убьёт Мистик.

Напомним, премьера фильма "Люди Икс: Тёмный феникс" состоится 6 июня 2019 года.