У Фонда кино появится новый критерий для отбора проектов

Руководитель Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал, что теперь во время конкурсного отбора проектов будет оцениваться история успеха предыдущих работ кинокомпаний, которые претендуют на финансирование. Об этом стало известно из пресс-конференции ТАСС.
По словам Тельнова, теперь при конкурсной оценке новых заявок Фонд кино будет учитывать историю успеха предыдущих фильмов компаний-производителей — это будет нововведением ведомства. Также он добавил, что история успеха коммерческого кино является важным показателем.
Помимо того, Фонд кино в будущем планирует больше внимания уделять проектам, нацеленным на семейную и детскую аудиторию.
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