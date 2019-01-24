Netflix вступил в Американскую ассоциацию кинокомпаний

Компания Netflix присоединилась к Американской ассоциации кинокомпаний. Таким образом, онлайн-кинотеатр стал первым стриминговым сервисом, который вошёл в эту организацию.
Как известно, компании, которые входят в соответствующую ассоциацию, выплачивают ежегодный взнос в размере 15–20 миллионов долларов. Правда, в 2019 году из списка выпадет Fox, так как компания станет частью Disney. Место Fox займёт Netflix.
Напомним, Netflix продолжает показывать рост. В 2018 году пользовательская база сервиса достигла 139 миллионов подписчиков. В 2019 году онлайн-кинотеатр намерен вложить в контент около 15 миллиардов долларов.
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