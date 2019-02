Революция от Apple. Смогут ли купертиновцы захватить рынок игр?

Накануне стало известно о том, что у американской корпорации Apple появились игровые амбиции. В связи с этим команда из Купертино планирует запустить собственную платформу, с помощью которой разработчики смогут распространять свои мобильные (а может быть, и не только мобильные) игры по подписке. Да, это будет своего рода Netflix, но только для геймеров. Разбираемся, получится ли у авторов некогда изменившего мир iPhone потягаться с крупными игровыми гигантами и создать новый Steam, совершив очередную революцию.

Apple вообще делала игры?

К сожалению (или к счастью, кто знает), компания Apple почти не участвовала в "войне" игровых студий, но всячески поддерживала разработчиков игр на протяжении всего существования магазина мобильных приложений App Store (а это как-никак более десяти лет уже). Единственной игрой, которая считалась творением американской корпорации, была Texas Hold’em — симулятор техасского холдем-покера. Эта игра была первым приложением в интернет-магазине Apple, который команда из Купертино запустила в далёком 2008 году, когда на рынке появился iPhone 3G. Изначально игра создавалась для музыкальных плееров iPod (пользователей, которых сейчас практически не осталось в связи с эволюцией смартфонов), а после появился порт для iPhone, что позволило расширить функционал игры.

В конечном счёте Texas Hold’em стала одной из самых известных игр-покеров, а вокруг Apple начали витать слухи, что тогда ещё молодая и амбициозная компания планирует всерьёз заняться покорением игровой индустрии, начав полномасштабную экспансию в сегменте мобильной разработки. Несмотря на все слухи и разговоры, пока что этого так и не произошло. В частности, ещё в 2009 году компания Apple искала специалиста по разработке игр, а спустя год витала информация о том, что команда из Купертино планирует заключить сделку по покупке одной из китайских игровых студий почти за 150 миллионов долларов. Но дальше простых разговоров это не ушло. Возможно, именно 2019 год станет поворотным в этом вопросе для американской корпорации Apple.

Что сейчас происходит на рынке игровой индустрии?

За одиннадцать лет игровая индустрия серьёзно изменилась, поэтому тот опыт, который был у Apple благодаря Texas Hold’em, не стоит практически ничего. Плюс за столько лет кадры в команде менялись, люди приходили и уходили, использовать старые наработки нецелесообразно. Таким образом, модель, когда игры можно было просто продавать за высокий (как для мобильного сегмента) ценник в пять долларов, уже не сработает. Именно в таком формате и существовала уже удалённая из магазина приложений App Store мобильная игра Texas Hold’em.

В настоящий момент прослеживается тренд, когда игры становятся сервисами. Под этим понятием принято понимать игровой продукт с продолжительным жизненным циклом, а также устойчивой базой геймеров. Чаще всего игры-сервисы являются сессионными и многопользовательскими: это и нашумевшие ранее Fortnite с PlayerUnknown’s Battlegrounds, и Overwatch с Battlefield 1 (у последней, правда, всё же есть сюжетная составляющая, но она уже отходит на второй план). Таким образом, люди отходят от модели, когда покупают игры, а чаще "вступают в бой" без входного билета (отдают предпочтение условно-бесплатным играм) и в процессе погружения в тот или иной проект "заносят" деньги разработчикам, покупая всевозможные игровые вещи (будь то новомодные танки или праздничные шапки для своих персонажей).

С кем придётся конкурировать Apple?

Глобально — со всем игровым рынком. Сейчас среди платформодержателей фигурируют Sony, Microsoft, Nintendo. Также есть всевозможные магазины-сервисы вроде Steam, Origin, GOG, Epic Games Store и многие другие. Первые "воюют" на консольном рынке, вторые "сражаются" за геймеров, которые в своём арсенале имеют персональный компьютер. Так или иначе, все они конкуренты друг другу в глобальном понимании игровой индустрии, но всё же конкурируют на разных площадках.

Что же касается мобильного рынка, то здесь (в отличие от консолей и персональных компьютеров) такого размаха нет. Поэтому, скорее всего, компания Apple может сыграть на опережение и "отхватить" весомый кусок "пирога", предоставив пользователям уникальный в своём рынке продукт.

Какие подписки на игры есть сейчас?

Существуют варианты для разных платформ: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и персональный компьютер. У владельцев консоли Sony PlayStation 4 есть возможность оформить подписку на PlayStation Plus. По деньгам это 499 рублей в месяц (1599 рублей за три месяца или 3899 рублей за подписку сразу на год). За эти деньги геймеры получают доступ к шести-семи играм (часть из них доступна на PlayStation 4, другая — для PlayStation 3, оставшаяся — для почти "умершей" портативной консоли PlayStation Vita) и возможности играть в онлайне со своими друзьями.

Что касается владельцев консоли Xbox One, то они могут оформить подписку на Xbox Live Gold (аналог PlayStation Plus), а также Xbox Game Pass. Последний открывает неограниченный доступ к более чем сотне игр, в том числе и тем, которые выходили на консоли предыдущего поколения Xbox 360. За свою подписку на Xbox Live Gold американская корпорация Microsoft просит 599 рублей в месяц (1399 рублей за подписку сразу на три месяца либо 3599 рублей за подписку сразу на двенадцать месяцев). Как и в случае с PlayStation Plus, пользователи Xbox Live Gold получают доступ к четырём бесплатным играм каждый месяц, доступ к многопользовательскому режиму, а также специальным предложениям (скидкам) на игры. За Xbox Game Pass американские разработчики готовы списывать с вас 599 рублей в месяц.

Владельцы Nintendo Switch тоже могут подписаться на аналогичный сервис — он называется Nintendo Switch Online. Подписка предоставляет доступ к онлайн-составляющей игр, доступ к ретропроектам, сохранениям в "облаке", приложению для смартфонов, а также открывает эксклюзивные предложения. Стоимость такой услуги обойдётся в 279 рублей за месяц, 559 рублей — за три месяца, а также 1399 рублей — за оформление сразу годичной подписки.

Для владельцев персональных компьютеров существует премиум-подписка Origin Access. Она открывает доступ к полным версиям игр до их официального релиза. Правда, речь идёт только о тех новинках, которые выпускает компания Electronic Arts. Доступ к такой услуге на месяц будет стоить 999 рублей, а сразу на год — 3999 рублей. Среди игр вы найдёте FIFA, Battlefield, The Sims, Need for Speed, Star Wars и многие другие проекты.

Что Apple понимает в подписках?

У корпорации Apple уже есть подписка — по такой модели купертиновцы распространяют музыку через Apple Music. Работает сервис с лета 2015 года. За это время команда из Купертино успела привлечь более 56 миллионов человек, которые подписались на их услуги и теперь покорно каждый месяц "заносят" деньги американцам. По сути, Apple Music — ультимативный вариант на данный момент слушать музыку, если вы пользуетесь техникой Apple. Система максимально простая: платишь 169 рублей в месяц и слушаешь всё что душе угодно (даже в офлайне). Само собой, можно подключить семейную подписку за 269 рублей, которая включает в себя до шести человек одновременно (соответственно, если объединиться с друзьями, можно платить в месяц лишь 45 рублей).

В целом Apple Music — отличный сервис, который следит за трендами в каждой стране. Apple старается находить экспертов в музыкальной индустрии в каждой стране, чтобы те составляли соответствующие плей-листы, а также занимались отбором рекомендованных композиций. Правда, сервис чаще всего критикуют за то, как работает персонализированная система рекомендации музыки (в этом плане Spotify на голову выше, по крайне мере сейчас).

Каковы шансы Apple на успех?

Учитывая все прогнозы аналитиков, в 2019 году количество пользователей Apple достигнет отметки в один миллиард. Таким образом, у команды из Купертино есть огромная фан-база, которая будет готова с удовольствием воспользоваться новым сервисом. И сейчас, пожалуй, лучшее время для того, чтобы запустить новую подписочную модель.

Во-первых, можно посмотреть на опыт других компаний (перенять его и не совершать тех же ошибок). Во-вторых, всегда можно "перетащить" в свою команду специалистов, которые уже занимались подобными сервисами (это ещё снизит шансы на провал). В-третьих, Тиму Куку и его команде стоит отдать дань памяти старой гвардии в лице Стива Джобса и его тёзки Возняка, которые в лихие 70-е грезили играми, трудясь над соответствующими проектами для тогда великой Atari.

Таким образом, у Apple есть все шансы сделать качественный и ориентированный на пользователей продукт. Тем более что Стив Джобс явно гордился бы таким проектом, учитывая его видеоигровое прошлое. Почтить память Джобса и сделать несколько отсылок к нему во время презентации нового сервиса — отличный пиар-ход для Тима Кука и компании. Не воспользоваться такой возможностью — глупо.