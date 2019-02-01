Директор театра оперы и балета в Киргизии уволился после турнира по Dota 2

Заведение уже получило нового руководителя. Им стал оперный певец Каримберди Турапов.

Директор театра оперы и балета в Бишкеке Болотбек Осмонов более не занимает свой пост. Это произошло после того, как он получил критику в свой адрес от министра культуры Азамата Жаманкулова. Об этом сообщает Kloop.

Дело в том, что чиновник остался недоволен тем фактом, что в стенах театра был организован турнир по игре Dota 2. Что же касается самого Осмонова, то он уверяет, что турнир был лишь одной из причин — уточнять, что стало основным поводом, он не стал.

При этом сотрудники театра заявили о том, что директора заведения вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Всё это происходило на фоне возмущения со стороны общественности.

Напомним, турнир по игре Dota 2 проходил 19 января. Организатором этого мероприятия выступала телекоммуникационная компания "Билайн". Призовой фонд — один миллионов сомов (959 тысяч рублей).