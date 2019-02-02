В Китае киберспорт признали официальной профессией

Правительство Китая признало киберспорт профессией. Теперь представители гейминга будут называться "профессиональными игровыми операторами". Об этом сообщило издание Gizmochina.
Данная должность попала в перечень из пятнадцати новых профессий, которые введут в Китае в 2019 году. Также в стране появятся новые инженерные специальности в сегменте искусственного интеллекта, больших баз данных, интернета вещей, цифрового управления, облачных вычислений и управления роботами.
Что именно будет входить в обязанности профессиональных геймеров, пока не уточняется. Ранее в Китае длительное время вели борьбу с игровой зависимостью и самими играми.
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