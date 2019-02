Режиссёр "Тор: Рагнарёк" не хочет снимать третью часть "Стражей Галактики"

По словам постановщика, для него это фильмы Джеймса Ганна, поэтому заниматься ими он не намерен.

Тайка Вайтити, который снимал "Тор: Рагнарёк" заявил, что он не планирует снимать третий фильм "Стражи Галактики". Об этом он сообщил во время проведения пресс-тура сериала What We Do in the Shadows, передаёт IndieWire.

Для меня это фильмы Джеймса Ганна. Заниматься чем-то подобным, когда на этих картинах стоит его печать, это как зайти в чей-то дом и сказать: "Эй, я ваш новый папа. Теперь мы будем делать бутерброды с арахисовой пастой вот так". Это как-то неловко. Тайка Вайтити

Напомним, в июле прошлого года компания Disney уволила Ганна с поста режиссёра "Стражей Галактики". Это решение было принято в связи с тем, что в Сети начался скандал по поводу сообщений в твиттере режиссёра десятилетней давности, в которых он шутил про СПИД и педофилию.