Песню группы "Ленинград" использовали для рекламы американского сериала (видео)

В Сети появился первый трейлер шоу "Реальные упыри", который расскажет о жизни вампиров.

Американский телевизионный канал FX опубликовал первый полноценный трейлер сериала What We Do in the Shadows ("Реальные упыри"). Вместе с этим стала известна и дата премьеры шоу — 27 марта 2019 года.

В качестве музыкального сопровождения авторы сериала выбрали композицию "Ласточка" российской группы "Ленинград". В отличие от одноимённого полнометражного фильма, действие сериала разворачивается в Нью-Йорке, а не в Новой Зеландии. Сериал расскажет о трёх вампирах, которые живут среди обычных людей, — они пытаются освоиться в непривычном для себя современном мире.

Напомним, что это не первый сериал во вселенной "Реальные упыри". В 2018 году на экраны выходило шоу "Паранормальный Веллингтон"— о полицейских, которые работают в мире вампиров и других сказочных существ.