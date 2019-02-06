Valve проведёт трансляцию церемонии награждения The Steam Awards 2018

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Valve проведёт трансляцию церемонии награждения The Steam Awards 2018

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Фото: © Valve Corporation

Соответствующее мероприятие для геймеров должно состояться восьмого февраля этого года.

Компания Valve назовёт победителей премии The Steam Awards 2018 в прямом эфире. Трансляция проведена будет на Steam.TV. Об этом сообщает BC.

Ранее итоги ежегодной премии, которую проводят создатели Steam, проходили в текстовом варианте. Само же мероприятие состоится 8 февраля. Трансляция начнётся в 21:00 по московскому времени.

Напомним, голосование за номинантов The Steam Award 2018 проходило 21−27 ноября во время осенней распродажи. Победителей пользователи выбирали с 20 декабря по 3 января.

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