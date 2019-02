В королевской битве Apex Legends есть только один персонаж-мужчина. И он — гей

Гибралтар — единственный персонаж мужского пола, который бесплатно доступен в игре.

Пользователи обнаружили, что один из героев королевской битвы Apex Legends от студии Respawn Entertainment — гей. Речь идёт о персонаже Гибралтар. Он — единственный герой-мужчина, который бесплатно доступен на старте игры.

В описании биографии Гибралтара говорится следующее: "Однако цену защите других он осознал лишь после того, как стащил со своим парнем мотоцикл отца ради развлечений и угодил в мощный селевой поток". В английской версии описания можно найти фразу He and his boyfriend (Он и его парень).

Гибралтар — единственный персонаж мужского пола, который доступен в Apex Legends бесплатно. Ещё бесплатно можно поиграть за трёх девушек (Бангалор, Лайфлайн и Рэйф), робота (Патфайндер) и таинственного охотника (Бладхаунд), голос которого, правда, похож на женский. Других мужских персонажей (Кауситик и Мираж) нужно покупать за отдельную плату.

Игра Apex Legends доступна на ПК, PS4 и Xbox One.