Названа игра с лучшим сценарием за 2018 год

Ключевую награду Гильдии сценаристов США получил боевик под названием God of War.

17 февраля прошла церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. В номинации за лучший сценарий к игре победу одержала команда Sony Santa Monica с игрой God of War.

За сценарий God of War отвечали Мэтт Софос, Ричард Зангранд Гобер и Кори Барлог. Софос и Гобер также работали над нарративным дизайном. Им в этом вопросе помогали Адам Долин и Орион Уолкер.

Проект конкурировал с играми Assassin’s Creed Odyssey, Batman: The Enemy Within, Marvel’s Spider-Man и Pillars of Eternity II: Deadfire.