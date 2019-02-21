Razer отказывается от смартфонов для геймеров

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Razer отказывается от смартфонов для геймеров

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Фото: © Twitter / tech_wtr

В настоящий момент в компании происходят массовые увольнения ключевых сотрудников.

Сначала компания Razer сообщила о закрытии магазина игр в рамках плана по реорганизации бизнеса, а теперь стало известно, что в фирме начались массовые увольнения сотрудников из подразделения, которое занималось смартфонами. Об этом сообщает Droid-Life.

Согласно предварительной информации, компания Razer всё же планирует поддерживать вторую версию смартфона — Razer Phone 2. Что же касается нового гаджета (Razer Phone 3), то его, по всей видимости, фирма уже не выпустит.

Представители Razer заявили, что было закрыто несколько проектов. О каких именно идёт речь — не сообщается. Также в фирме подтвердили увольнение около 30 сотрудников. При этом в Razer обещают поддерживать сегмент мобильных игр.

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