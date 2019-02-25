Аналитики считают, что президентам игровых компаний сильно переплачивают

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Аналитики считают, что президентам игровых компаний сильно переплачивают

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Фото: © AP Photo/Jae C. Hong, File

Согласно опубликованной информации, в сотне незаслуженно богатых начальников оказались два знакомых имени.

Некоммерческий фонд As You Sow, который занимается защитой интересов акционеров, изучил рынок игровых компаний и установил, что Бобби Котик (глава Activision Blizzard) и Эндрю Уилсон (президент Electronic Arts) получают незаслуженно большую зарплату.

В итоге оказалось, что на 45-м месте в рейтинге самых переоценённых СЕО компаний оказался Бобби Котик (президент Activision Blizzard). Он получает 28 миллионов долларов в год, а соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников фирмы составляет 306:1. При этом на 98-м месте оказался Эндрю Уилсон (руководитель ЕА). Он получает 35 миллионов долларов в год, соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников ЕА — 371:1.

<p>Президент Activision Blizzard Бобби Котик. Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobby_Kotick_in_NYC_photographed_by_Jordan_Matter.jpg" target="_blank">Wikimedia Commons</a></p>

Организация As You Sow с 2015 года регулярно составляет рейтинги фирм, которые переплачивают своим руководителям. При этом оклады CEO аналитики сравнивают с выплатами акционерам, а также средней зарплатой в соответствующей фирме.

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