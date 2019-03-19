Google представила собственную игровую платформу Stadia

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Google представила собственную игровую платформу Stadia

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Фото: © Google

Новинка основана на облачных технологиях, а её запуск корпорация запланировала на 2019 год.

Во время проведения Game Developers Conference 2019 американская корпорация Google представила своё видение игровой индустрии. Разработчики показали стриминговый сервис Stadia и собственный контроллер. Об этом сообщает The Verge.

Stadia основана на облачных технологиях, поэтому все вычисления будут происходить на серверах компании Google, тем самым не требуя от геймеров мощного железа, а только стабильного интернет-соединения. Также разработчики обещают, что игры будут запускать практически без загрузок.

Запуск платформы запланирован на 2019 год.

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