Steam ждут большие изменения

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Steam ждут большие изменения

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Скриншот © L!FE

Предполагается, что уже в ближайшее время популярная игровая платформа получит крупные изменения.

1 февраля 2017 года в твиттер-аккаунте Steam Database были опубликованы скриншоты нового интерфейса сервиса Steam. В сообщении говорится, что изображения были обнаружены в бета-версии обновления магазина.

Авторы публикации обратили особое внимание на то, что в имени одного из файлов присутствует термин Steam U. Сразу после утечки компания Valve выпустила обновление, которое убрало скриншоты.

На скриншотах можно найти новые разделы магазина. Среди них есть "Кино", "Комиксы" и "ТВ".

Предполагается, что Steam U — сокращение от Steam Universal. Геймеры положительно восприняли новость о возможном обновлении.

Напомним, сервис Steam начал свою работу в 2003 году. С того момента он менял свой дизайн четыре раза. Последний — в 2014 году.

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