Пэрис Хилтон могла стать боссом в игре по "Южному Парку"

Информацию о появлении светской львицы в скандальной игре подтвердил один из разработчиков.

В интервью изданию IGN глава студии Obsidian Entertainment Фергюс Уркхарт рассказал, что Пэрис Хилтон могла появиться в игре South Park: The Stick of Truth. Американская актриса должна была стать одним из боссов, который атаковал бы игрока с помощью "бластера-вагины". Однако потом от этой идеи авторы отказались.

Разработчики игры по "Южному Парку" впервые за долгое время не стали нарываться на скандал.

Пэрис Хилтон не стали добавлять в игру, потому что уровень, на котором она должна была появиться, изменили и убрали босса вообще. Фергюс Уркхарт считает, то идея такого босса пришла от кого-то из разработчиков, а не от создателей сериала "Южный Парк".

Ещё одной причиной, почему в игре не появилась Хилтон, стало ограничение свободы самовыражения в играх. Студия Obsidian Entertainment просто не могла позволить себе изобразить в игре South Park: The Stick of Truth что-то похожее на то, что можно было видеть в анимационном сериале.

Игра South Park: The Stick of Truth вышла в марте 2014 года. Сейчас к релизу готовится продолжение South Park: The Fractured but Whole. Выход игры ожидается в начале 2017 года.