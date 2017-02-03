Sony снизила цену на The Last Guardian почти вдвое

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Sony снизила цену на The Last Guardian почти вдвое

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Фото: © обложка из видео YouTube/канал Universo Paralelo

Компания Sony порадовала владельцев PS4 значительным снижением цены на игру The Last Guardian.

Эксклюзив PS4 The Last Guardian теперь доступен в магазине PS Store по цене в 2199 рублей — изначально за игру просили 3999 рублей.

The Last Guardian теперь стоит 2199 рублей. В Sony уже подтвердили, что новый ценник — это не скидка, а перманентное снижение стоимости

The Last Guardian — это приключенческая головоломка от знаменитой студии Team Ico, выпущенная 9 декабря 2016 года эксклюзивно для PS4. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 из 100. Лайф оценил игру на 8 баллов из 10.

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