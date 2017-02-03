Sony снизила цену на The Last Guardian почти вдвое

Эксклюзив PS4 The Last Guardian теперь в магазине PS Store по цене в 2199 рублей — изначально за игру просили 3999 рублей.
The Last Guardian теперь стоит 2199 рублей. В Sony уже подтвердили, что новый ценник — это не скидка, а перманентное снижение стоимости
The Last Guardian — это приключенческая головоломка от знаменитой студии Team Ico, выпущенная 9 декабря 2016 года эксклюзивно для PS4. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 82 из 100. Лайф игру на 8 баллов из 10.
- Популярные
- По времени