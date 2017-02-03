Владимир Путин вновь стал героем видеоигры

В этот раз российскому президенту отведена роль человека, борющегося со стихийным бедствием.

Чилийские разработчики создали игру для смартфонов про тушение пожаров. Игра получила название "Супертанкер".

Среди ключевых персонажей есть и президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам разработчиков, идея включить в игру российского главу пришла им после новости о том, что МЧС РФ направило Ил-76 в Чили для помощи в борьбе с огнём.

Разработчики игр из Чили отблагодарили за помощьв тушении пожаров Владимира Путина

Напомним, 31 января 2017 года МЧС Российской Федерации направило на тушение природных пожаров в Чили самолёт Ил-76. В стране было объявлено чрезвычайное положение.