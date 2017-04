Убойные игры про полицейских

Защитники правопорядка — одна из самых опасных профессий. Ежедневно они несут службу, защищая наш покой. Но как труженников этой профессии показывают в видеоиграх? Лайф разобрался в образе полицейских, которых мы видим в наших мониторах.

Max Payne

Имя протагониста служит названием культовой игры — Макс Пейн. Обычный полицейский в Адской Кухне — районе Манхэттена, который получил своё название благодаря повышенному уровню преступности. До конца двадцатого века он считался одним из криминальных центров Нью-Йорка. Как вы уже догадались, Макс выбрал не лучший район для того, чтобы остепениться.

Однажды он возвращается домой и находит свою семью мёртвой, да ещё какая-то женщина звонит ему и спрашивает: "Is this the Payne Residence?", что переводится как "Это дом Пейнов?" или же: "Это обитель боли?" С этого момента Макс начинает свою вендетту, и именно вам предстоит помочь ему завершить её.

Resident Evil 4

Леон Скотт Кеннеди был простым полицейским-новичком, чей день, к счастью, начался с опоздания на работу. В городе Ракун-сити началась эпидемия Т-вируса, и все спецслужбы были отправлены на места происшествий. Как выяснилось позже, всех их съели зомби. Пробираясь через город, который заполонили зомби, Леон встречает Клэр Редфилд — сестру Криса Редфилда, протагониста оригинальной Resident Evil.

Вместе героям предстоит выбраться из города живыми, а это задача не из простых. Впоследствии Кеннеди станет сотрудником американских спецслужб. Одним из самых сложных заданий в его карьере станет спасение дочери президента, которую похитили неизвестные. Впоследствии окажется, что к этому делу приложила руку корпорация Umbrella, ответственная за трагические события в Ракун-сити.

L.A. Noire

Коул Фелпс вернулся с войны настоящим героем. Однако его наградили серебряной звездой отнюдь не за отвагу. Во время боя за "Сахарную голову" он струсил и решил отсидеться в укрытии, пока его отряд погибал. Вина за это будет преследовать его до конца жизни, а призраки будут навещать ежедневно.

Поклявшись никогда не бросать своих, он стал простым патрульным полицейским. Но судьба заготовила для него более интересный сценарий. Ему предстоит раскрыть преступный заговор, в котором замешаны его бывшие сослуживцы, политики и даже полиция. К сожалению, в этой борьбе невозможно победить, но он хотя бы попытался.

Sleeping Dogs

Триада — китайская мафия, является одной из самых жестоких разновидностей организованной преступности. Нам предстоит внедриться в одну из таких группировок и разрушить её изнутри. В этом непростом деле нам поможет Вэй Шень. Агент под прикрытием. Как выяснится позже, сделать это не так-то просто.

Сценарий выполнен в лучших традициях "Крёстного отца". Наш герой возвращается из Америки на родину в Гонконг. Где встречает друга детства, который является одним из членов преступной группировки, в которую нам нужно внедриться. В процессе нам предстоит пройти все ступени преступного мира — от мальчика на побегушках до лидера преступного мира.

The Wolf Among Us

Бигби не просто шериф. Он охраняет спокойствие жителей Фейблтауна — города, где живут герои всеми любимых сказок. Да, среди них также бывают негодяи. Возможно, Красная Шапочка на самом деле не такая безобидная, как нам рассказывали в детстве. Но доблестный волк расставит всех по своим местам, возможно, даже за бок кусать не придётся.

Местный аналог Логана оказывается в непростой ситуации: кто-то начинает убивать жителей сказочного города, и именно вам предстоит докопаться до правды. Пройти придётся волшебный огонь и заколдованные трубы, но, поверьте, финал вас не разочарует. Если после прохождения игры вам станет интересно, что же было дальше, стоит прочитать комикс Fables, он является прямым продолжением событий игры.