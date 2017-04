Nintendo обвинили в пропаганде жестокого обращения с коровами

Виной этому стал набор игр 1–2-Switch, в котором есть симулятор доения крупного рогатого скота.

Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) направила в компанию Nintendo обращение и обвинила 1–2-Switch в пропаганде жестокого обращения с коровами.

PETA обвиняет Nintendo в пропаганде жестокого обращения с коровами Скриншот видео GameplayOnly — Trailers & Gameplay

В письме PETA говорится, что разработчики убрали из дойки коров всю жестокость. По словам активистов, эксплуатация коров ради молока — не настолько приятный процесс, как это изобразила Nintendo в 1–2-Switch.

Представители PETA попросили добавить в игру реализма. В частности, они хотят, чтобы в 1–2-Switch были отражены все аспекты насильственной дойки.

Также защитники животных предложили добавить в игру деятельность, от которой не страдают животные. Например, в игру можно добавить сбор миндаля.