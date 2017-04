Владельцы Nintendo Switch жалуются на гнущуюся консоль

Консоль Nintendo Switch гнётся во время продолжительной игры в стационарном режиме.

Пользователи Reddit и NeoGAF сообщили, что Nintendo Switch начала гнуться во время продолжительной игры. Консоль находилась в стационарном режиме. Предполагается, что причиной стало чрезмерное нагревание системы.

Nintendo Switch гнётся из-за чрезмерного нагревания Фото: © Flickr/Mirzac

Один из пользователей сообщил, что его консоль погнулась после того, как он провёл в The Legend of Zelda: Breath of the Wild более 50 часов. Консоль находилась в настольном режиме. На работе Switch деформация никак не сказывается.

Техподдержка Nintendo пока не комментирует ситуацию.