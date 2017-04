Открытый мир станет стандартом для игр серии "Зельда"

Авторы The Legend of Zelda: Breath of the Wild рассказали, что наличие открытого мира может стать стандартом для будущих игр серии.

В интервью Famitsu разработчики The Legend of Zelda: Breath of the Wild рассказали, как повлияет на серию появление полноценного открытого мира в последней части. По их словам, возможность свободно исследовать гигантскую карту может стать стандартом для будущих "Зельд".

Открытый мир станет стандартом для серии The Legend of Zelda Фото: © Flickr/Ricardo Saramago

Также у команды спросили, как Breath of the Wild вписывается в запутанную временную линию франшизы. Они заявили, что "это должно решить ваше воображение" — чёткого ответа у разработчиков нет. Авторы сравнили "Зельду" с книгами истории, которые постоянно меняются из-за новых находок. По этой аналогии Breath of the Wild — только что найденный древний артефакт, который многое меняет.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild доступна на Nintendo Wii U и Switch.