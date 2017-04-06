Riot Games анонсировала двух новых героев League of Legends

Читайте также

Riot Games анонсировала двух новых героев League of Legends

193

Обложка видео © youtube.com/League of Legends

Рэйкан и Шая — любовники, поэтому они становятся сильнее во время совместных сражений.

Студия Riot Games представила сразу двух новых персонажей League of Legends. Теперь в многопользовательской игре появятся Шая и Рэйкан.

League of Legends получит двух новых героев

Шая — стрелок. Уникальной механикой персонажа станет возможность оставлять на поле боя перья после использования способностей и выполнения определённых атак. Эти перья позволят контролировать поле боя, а также усиливать способности.

Рэйкан — новый герой поддержки и партнёр Шаи. Особенностью героя стала мобильность — одна из его способностей позволяет практически мгновенно и регулярно перемещаться между союзниками, защищая их щитами.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!