Десять лет спустя. Лучшие эксклюзивы PlayStation 3

20 апреля этого года будет 10 лет с того дня, когда в России официально начались продажи консоли PlayStation 3. Лайф вспомнил лучшие игры консоли, которых нет ни на одной другой платформе.

Надо сказать, Sony вложила немало усилий, чтобы сохранить наследие PS3 и сделать его доступным для новых игроков. Большинство стоящих эксклюзивов платформы были перевыпущены и даже улучшены для PS4: The Last of Us, первые три Uncharted, God of War 3 и другие. Однако осталось несколько не менее достойных проектов, в которые можно поиграть исключительно на PS3. О них и пойдёт речь.

Demon’s Souls

Наверняка вы не раз слышали о серии Dark Souls — знаменитая серия "очень сложных игр", пользующаяся огромной популярностью у стримеров и любителей необычных испытаний. В Интернете до сих пор появляются новости, что кто-то прошёл одну из Dark Souls с завязанными глазами, ногами, на контроллере-руле, и прочие.

Но пошла волна популярности, пожалуй, именно с Demon’s Souls от той же студии From Software. Исключительно японский проект, выпущенный эксклюзивно для PS3, получил высокие оценки от прессы и привлёк внимание широкой аудитории игроков. У экшена вскоре появились фанаты: мало где можно было найти такой завлекающий, но сложный игровой процесс, а также мрачный и даже слишком интригующий сеттинг. После успеха Demon’s Souls студия выпустила первую Dark Souls — более доступную игру как по количеству платформ, так и по немного сниженной сложности.

MotorStorm: Apocalypse

Когда-то у Sony была своя серия аркадных гонок, про которую, правда, все забыли в текущем поколении: сейчас в моде всё-таки серьёзные автосимуляторы с реалистичной физикой и графикой. И всё же у игр MotorStorm был свой шарм — PS3 хотелось взять после пробного заезда на демонстрационном стенде консоли.

Apocalypse на данный момент является последней частью в серии. В ней помимо очень красивых (по меркам тех времён) треков "на природе" появилось множество городских локаций. Пускай визуально они выглядят менее интересно, зато в них полно конструкций, которые, разумеется, взрываются и рушатся. Потому MotorStorm неотделима от уничтожения всего и вся, будь это окружение или транспортные средства. К слову, о них: здесь в гонках участвуют и багги, и грузовики, и мотоциклы, и гоночные автомобили. Это по-настоящему безбашенная и весёлая гонка.

InFamous 2

Серия inFamous — одни из самых захватывающих игр про супергероев и суперсилы, которые выходили когда-либо. Первая и вторая части доступны только на PS3, но интереснее всё-таки сиквел, который оказался "больше, дороже, лучше". Хотя после него вам наверняка захочется пройти и оригинал.

В inFamous 2 игрок исследует вымышленный город, перемещаясь не только бегом, но и скользя по электрическим проводам или даже летая. Главный герой, Коул, обладает различными электрическими способностями: может молнией ударить, а при случае и электрическую ракету "наколдует". Благодаря системе прокачки игрок постоянно получает доступ к новым навыкам, так что игровой процесс inFamous 2 едва ли может наскучить.

Одной из ключевых особенностей серии является система "Кармы": любое задание можно проходить либо по-геройски, либо эгоистично. В зависимости от этого меняется не только конкретная миссия, но и развитие сюжета в целом. Из-за этого игру хочется пройти два раза — за это даже дают соответствующий "трофей".

Ni no Kuni

Технически японская ролевая игра Ni no Kuni была выпущена сперва на портативную Nintendo DS, а потом уже на PS3, но рекомендовать кому-то провести 100 часов за маленькими экранчиками было бы жестоко.

Рассказать о важности Ni no Kuni очень просто: в её разработке принимал участие сам Хаяо Миядзаки, мэтр японской анимации, чьи работы ("Ходячий замок", "Унесённые призраками" и другие) видели, кажется, все. Студия Ghibli подарила игре узнаваемый визуальный стиль и волшебную историю. По сути, это 100-часовой мультик, в который при этом интересно играть. Сложность игры, правда, едва ли подойдёт для детей (или нетерпеливых взрослых).

В этом году на PS4 и PC выйдет Ni no Kuni II: Revenant Kingdom — ещё один повод начать прохождение оригинала уже сейчас.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Ещё одна игра от легендарного японского творца, гейм-дизайнера Хидео Кодзимы. Четвёртая номерная часть Metal Gear Solid изначально задумывалась как заключительная: действие перенеслось на много лет вперёд, ключевые персонажи заметно постарели. Metal Gear Solid ещё и оказалась чуть ли не самой спорной игрой Кодзимы в глазах фанатов — хотя оценки она получила всё равно высочайшие.

Номинально эта игра — шпионский экшен, в котором приходится часами ползать по локациям, отслеживать маршруты всех врагов и думать, как пройти уровень бесшумно и желательно без жертв. Здесь даже предусмотрены награды для самых ловких, шустрых и аккуратных игроков.

На самом же деле Metal Gear Solid 4 — чуть ли не главная "игра-фильм" и по сей день. Кодзима едва уместил своё творение на Blu-Ray-диске, а всё из-за совершенно чудовищного количества сюжётных заставок. На YouTube даже есть восьмичасовые "фильмы" Metal Gear Solid 4 — банально склеенные ролики из игры. Их даже стоит посмотреть в таком формате, если возможности поиграть у вас нет и не будет. Правда, вы гарантированно потеряетесь в хитросплетениях сюжета — но всё равно останетесь под впечатлением. В этом мощь творческого гения Кодзимы.