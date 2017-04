Разложи их на столе. Кто и как играет с порнозвёздами?

Твой дракон, её пещерка

Не секрет, что порноактрисы любят ролевые игры, особенно те, в которых надо колдовать, рубить гоблинов и спасать мир от козней очередного злодея. Да, да, вы не ослышались, мастерицы вздохов и акробатических поз в свободное от работы время порой совсем не против собраться вместе за игровым столом, доказательством чего служит блог известного ведущего, художника и порноактёра Зака Саббата Смита под названием D&D. With Strippers and Porn Stars — "Dungeons and Dragons со стриптизёршами и порнозвёдами".

Dungeons and Dragons ("Подземелья и драконы", или D&D) — это знаменитая по всему миру ролевая игра в жанре фэнтези, первая редакция которой увидела свет более сорока лет назад. Для того чтобы сыграть в D&D, игроки должны придумать себе героя — фэнтезийного воина, колдуна или плута — и отправить его в приключение с помощью мастера-ведущего, выполняющего роль рассказчика и судьи.

Dungeons and Dragons повлияли на целые поколения игроков, на основе этой ролевой системы создан жанр компьютерных RPG и множество современных настольных игр. В D&D играют не только унылые очкастые гики, но и множество успешных и известных людей. Среди них — Стивен Стилберг, Вин Дизель, Мэрлин Мэнсон, создатель "Симпсонов" Мэтт Гроенинг, режиссёр "Светлячка" Джосс Уидон… а с недавних пор ещё и твои любимые порнозвёзды!

Первую порнопартию в D&D Зак Смит собрал в 2009 году и его блог с записями об этом быстро стал весьма популярным местом. И неудивительно, ведь среди постоянных участниц ролевых сессий Зака есть такие знаменитые труженицы секс-индустрии, как Саша Грей, Стоя, Кимберли Кейн или Сатин Феникс. Только не говори нам, что впервые слышишь эти имена! Впрочем, можешь поискать их в "Гугле", только отключи "детский" фильтр и удостоверься, что в комнате ты один.

Итак, что же всё-таки происходит на этих "видео для взрослых"?

Кто такой Зак Смит?

Зак Смит, или Зак Саббат (псевдоним, который он использует для работы), — это художник, оператор и актёр, работающий в американской индустрии фильмов для взрослых. Зак — личность разносторонняя, ведь кроме блога D&D. With Strippers and Porn Stars он ещё рисует неплохие картины, снимает и снимается в порно, пишет документальную и ролевую литературу.

На счету Смита книги "Мы делаем порно" и "Мы делаем порно: Воспоминания и рисунки", а также пособия для ролевиков ведущих под названиями Red and Pleasant Land и Vornheim. Его фирменный "грязный" и комиксовый стиль иллюстраций был замечен далеко за пределами порноиндустрии, и работы Зака Саббата выставляются в галереях современного искусства от Нью-Йорка до Сан-Франциско.

Судя по его высказываниям в Интернете и интервью, Зак — человек резкий и сложный. Впрочем, это не мешает ему быть хорошим ведущим. Судя по записям в блоге, на ролевых сессиях у Смита царит весёлая и расслабленная атмосфера и девчонки, похоже, получают огромное удовольствие от игры. Ну, если вы понимаете, о чём я.

Игры без плёток и наручников

Так как же выглядит обычная ролевая сессия с участием порноактрис? Вы легко можете посмотреть сами! Решив выйти за пределы обычного блога, Зак Саббат стал снимать игры на камеру и выкладывать их на сайте The Escapist в видеошоу под названием "Я бью это топором" (I Hit It With My Axe). Всего Зак смог смонтировать 36 небольших эпизодов, каждый из которых собрал сотни тысяч просмотров.

Эпизоды "Я бью это топором" выходили каждую неделю и были весьма насыщены событиями. Что же там происходило? Да самые обычные вещи, которые можно увидеть на любой встрече ролевиков. Порноактрисы и стриптизёрши отправлялись в подземелья, насаживали врагов на свои клинки и сжигали скелетов файерболами. Действие игры, как и бывает обычно, перемежалось шутками и прибаутками, поеданием китайской еды и другими типичными для ролевиков событиями вроде постоянного кривляния игроков и коллективными воплями радости при удачном броске кубиков

Это шоу быстро взбудоражило ролевую общественность. Ещё бы: не каждый день за столом собираются люди, которых обычный гик не привык видеть одетыми и говорящими связные вещи. Как же так, неужели порноактрисы — обычные люди и могут заниматься какими-то весёлыми делами, а не только засовывать в себя посторонние предметы? Возмутительно! В адрес Смита и его шоу сразу же полетели гнилые помидоры, а его резкая реакция на критику и несдержанность в выражениях лишь усугубили ситуацию.

Мам, это игра такая!

Впрочем, поклонников у шоу тоже оказалось достаточно, ведь не каждый день можно посмотреть на то, как Саша Грей отыгрывает демона-полукровку. Смит даже захотел выпустить новый сезон, который должен был бы снять в более профессиональной и интересной манере. Но потом руководство The Escapist взяло на работу несдержанного на язык парня, который ляпнул что-то неприятное о коллегах Зака Саббата, и последний демонстративно хлопнул дверью, заявив, что не собирается сотрудничать с таким нетолерантным сайтом.

С тех пор прошло уже шесть лет, второй сезон "Топора" так и не увидел свет, Саша Грей ушла из порно, и, скорее всего, мы можем похоронить надежды на новые выпуски. Но D&D. With Strippers and Porn Stars, блог Смита, до сих пор жив и здравствует и кроме отчётов о пройденных партиях Зак публикует там различные статьи и материалы, полезные как для игроков, так и для ведущего (осторожнее, есть контент 18+!), так что если ты играешь или ведёшь — загляни туда, познакомься с ведущим мирового уровня

Только смотри, чтобы родители не спалили.