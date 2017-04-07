Представлено дополнение для Battlefield 1 про Российскую империю

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Представлено дополнение для Battlefield 1 про Российскую империю

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Кадр видео “youtube.com/Battlefield”. Скриншот © L!FE

Студия DICE представила концепт-арты дополнения "Во имя царя" для шутера Battlefield 1.

Команда DICE опубликовала свои планы по поддержке шутера Battlefield 1. В игре нужно принимать участие в боевых действиях Первой мировой войны, однако на выходе были доступны не все ключевые стороны. Крупное дополнение "Они не пройдут" добавило возможность играть за Францию, а теперь настала очередь Российской империи.

В Battlefield 1 появится Российская империя

В дополнении под названием "Во имя царя" появятся русские солдаты, а также новые виды оружия. Кроме того, в игру будет добавлено несколько заснеженных карт Восточного фронта.

Дата выхода дополнения не сообщается. Его можно будет приобрести отдельно или в составе "сезонного пропуска".

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