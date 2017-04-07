Вышло крупное дополнение к Hearthstone

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Вышло крупное дополнение к Hearthstone

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Кадр видео Ролик дополнения «Экспедиция в Ун’Горо». Скриншот © L!FE

Для всех игроков стало доступно дополнение "Экспедиция в Ун'Горо" с новыми картами и персонажами.

6 апреля состоялся выход нового дополнения к коллекционной карточной игре Hearthstone — "Экспедиция в Ун'Горо". Игроков ждёт 135 новых карт.

Также студия Blizzard добавила в игру две новые механики: задания, в которых необходимо выполнять определённые условия, и адаптацию (существо получает одно из трёх выбранных свойств, всего их — десять).

Hearthstone получила новое дополнение

Коллекционная карточная игра Hearthstone вышла в марте 2014 года и сейчас доступна на PC, iOS и Android.

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