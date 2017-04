Актриса из "Мира Дикого Запада" появится в игре The Last of Us: Part II

Состав команды создателей игры The Last of Us: Part II пополнится актрисой из сериала "Мир Дикого Запада".

К работе над сиквелом постапокалиптического экшена The Last of Us присоединилась актриса Шеннон Вудворд, которая недавно снималась в сериале "Мир Дикого Запада". Об этом Вудворд сообщила в своём "твиттере", правда, ничего не рассказав о своей роли.

I am embarrassingly over-excited here because I'm peaking. @Neil_Druckmann is letting me act in The Last Of Us:Part II . ❤️ pic.twitter.com/XJUXxSlue7 — shannonwoodward (@shannonwoodward) 7 апреля 2017 г.

В прошлом году также стало известно, что сценарист Хэлли Вегрин Гросс, написавшая несколько эпизодов "Мира Дикого Запада", также участвует в написании истории The Last of Us: Part II. Она стала соавтором Нила Дракманна, руководящего разработкой обоих частей серии.

Действие The Last of Us: Part II будет разворачиваться спустя несколько лет после финала оригинальной игры. Сиквел продолжит историю уже взрослой Элли и постаревшего Джоэла — главных героев первой части. Игра выйдет эксклюзивно для PS4, однако дата релиза пока неизвестна.