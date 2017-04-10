Авторы Nioh назвали дату выхода первого дополнения

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Авторы Nioh назвали дату выхода первого дополнения

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Фото: © Flickr/YangTS

Dragon of the North перенесёт нас в северные провинции Японии для сражения с новыми монстрами.

Студия Team Ninja объявила дату выхода первого платного дополнения к Nioh. И если ранее Dragon of the North должно было выйти до конца апреля, то теперь дополнение станет доступно 2 мая 2017 года.

Дополнение к Nioh выйдет 2 мая

Dragon of the North перенесёт игроков на север Японии, где им предстоит исследовать местные провинции. Вместе с выходом дополнения в игре появится PvP-режим, в котором пользователи смогут сразиться друг с другом, а также новые персонажи, оружие, монстры и многое другое.

Напомним, Nioh вышла в начале этого года на PlayStation 4.

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