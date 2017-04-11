Авторы игры по "Звёздным войнам" работают над новой частью KotOR

Читайте также

Авторы игры по "Звёздным войнам" работают над новой частью KotOR

0

Фото: © wikia.com

Разработчики якобы заняты созданием новой части Star Wars: Knights of the Old Republic.

Студия BioWare Austin, ранее выпустившая многопользовательскую игру Star Wars: The Old Republic, работает над неким новым проектом. Если верить слухам, то речь идёт о продолжении легендарной серии RPG — Star Wars: Knights of the Old Republic.

У Star Wars: Knights of the Old Republic появится продолжение

Изначально речь шла о ремейке оригинальной KotOR, однако в процессе разработки проект развился в более масштабную игру, поэтому авторы задумались о выпуске продолжения легендарной серии.

Сейчас новый проект находится на стадии создания прототипа. Сами разработчики не комментируют ситуацию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!