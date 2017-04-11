Стали известны подробности нового события в Overwatch

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Стали известны подробности нового события в Overwatch

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Фото: © wikipedia.org

Новое событие получило название Insurrection и будет доступно игрокам уже сегодня.

В Сети появилась первая информация о новом событии в многопользовательском шутере Overwatch. Мероприятие получило название Insurrection. И оно напрямую будет связано с комиксом, который не так давно вышел.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из четырёх оперативников Overwatch: Ангела, Райнхардта, Торбьорна и Трейсер. Они должны будут дать отпор омникам на карте "Кингс Роу".

Новое событие в Overwatch начнётся в ближайшее время

Мероприятие Insurrection начнётся сегодня и продлится до 1 мая.

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