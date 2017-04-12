Культовый слешер Bayonetta вышел на PC

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Культовый слешер Bayonetta вышел на PC

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Фото: © Flickr/BagoGames

Platinum Games выпустила PC-версию своего культового слешера про ведьму Bayonetta.

Недавно Platinum Games запустила страницу с обратным отсчётом, намекающую на некий анонс по серии Bayonetta. Оказалось, что компания наконец выпустила культовый слешер на PC.

Bayonetta вышла на PC

Обновлённая версия Bayonetta получила поддержку разрешения 4K, а также дополнительные графические опции. Владельцы PC-версии игры могут настроить качество текстур, их фильтрацию, сглаживание, качество теней и даже включить режим HDR.

Bayonetta уже можно приобрести в Steam за 699 рублей. Покупатели игры до 25 апреля получат Digital Deluxe Edition с бонусным контентом без дополнительной платы.

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