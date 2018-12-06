Жена обвинила мужа в побоях, но на суде всплыло видео, где она бьёт себя сама

Австралиец Фейсал Хан женился на девушке из Марокко и надеялся жить долго и счастливо, но спустя восемь месяцев она обвинила его в избиении. Чтобы доказать свою невиновность, мужчина потратил 20 тысяч долларов. Теперь он просит власти Австралии депортировать супругу, сообщает Daily Mail.

Житель Сиднея Фейсал Хан увидел свою будущую жену Асму на сайте знакомств. Девушка жила в Марокко, но это не смутило влюблённого, — он перевёз супругу к себе и восемь месяцев был абсолютно счастлив. Но в апреле Фейсал вернулся домой и обнаружил Асму посреди разрушенной квартиры. Супруга заявила, что теперь ему придётся пообщаться с юристами, и выбежала из квартиры.

Через несколько часов в дверь Фейсала постучались полицейские, которые сообщили ему, что он избил жену. Мужчина потратил 20 тысяч долларов на судебные издержки, прежде чем обнаружил запись с камер видеонаблюдения, установленных в лифте. На кадрах Асма сама наносила себе удары по лицу. Эта запись спасла Фейсала — все обвинения с него были сняты.

Теперь мужчина просил власти Австралии депортировать Асму обратно в Марокко. Он убеждён, что женщина вышла за него замуж лишь ради получения австралийской визы. Тем не менее пока не ясно, удастся ли Фейсалу добиться справедливости, — его супруга до сих пор скрывается от правосудия.