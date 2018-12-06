Жена обвинила мужа в побоях, но на суде всплыло видео, где она бьёт себя сама

Житель Сиднея Фейсал Хан увидел свою будущую жену Асму на сайте знакомств. Девушка жила в Марокко, но это не смутило влюблённого, — он перевёз супругу к себе и восемь месяцев был абсолютно счастлив. Но в апреле Фейсал вернулся домой и обнаружил Асму посреди разрушенной квартиры. Супруга заявила, что теперь ему придётся пообщаться с юристами, и выбежала из квартиры.
Через несколько часов в дверь Фейсала постучались полицейские, которые сообщили ему, что он избил жену. Мужчина потратил 20 тысяч долларов на судебные издержки, прежде чем обнаружил запись с камер видеонаблюдения, установленных в лифте. На кадрах Асма сама наносила себе удары по лицу. Эта запись спасла Фейсала — все обвинения с него были сняты.
Теперь мужчина просил власти Австралии депортировать Асму обратно в Марокко. Он убеждён, что женщина вышла за него замуж лишь ради получения австралийской визы. Тем не менее пока не ясно, удастся ли Фейсалу добиться справедливости, — его супруга до сих пор скрывается от правосудия.
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