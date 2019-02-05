В Москве жестоко избили 20-летнего парня, который не поделился своей девушкой

Пара вместе с общей подругой отдыхала в ресторане, когда к ним подошла компания пьяных мужчин.

Анастасия А. вместе со своим 20-летним парнем Никитой и подругой отдыхала в ресторане, который находится на Мичуринском проспекте в Москве, когда к их столику подошли пятеро незнакомых мужчин. Выпившие посетители настаивали, чтобы девушки поехали с ними, и тогда Никита вступил с ними в спор. Настя рассказала, что обидчиков нисколько не смутило, что у её парня сломана рука, и они набросились на него всей толпой.

Мужчины начали жестоко избивать его, вернее сказать убивать. Мы кричали. Подбежали охранники, официанты. Но нападавшие оказались сильнее Анастасия А.

Когда на помощь пришли сотрудники ресторана, Никита лежал уже без сознания, а мужчины продолжали избиение. Только когда стало понятно, что в скором времени прибудет полиция, нападавшие поспешили скрыться.

Врачи диагностировали у Никиты серьёзные травмы: перелом челюсти, перелом позвоночника в шейном отделе, тяжёлое сотрясение головного мозга, травмы внутренних органов брюшной полости. Сейчас он принимает пищу через трубочки и готовится к операции.