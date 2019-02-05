В Москве жестоко избили 20-летнего парня, который не поделился своей девушкой

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В Москве жестоко избили 20-летнего парня, который не поделился своей девушкой

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Пара вместе с общей подругой отдыхала в ресторане, когда к ним подошла компания пьяных мужчин.

Анастасия А. вместе со своим 20-летним парнем Никитой и подругой отдыхала в ресторане, который находится на Мичуринском проспекте в Москве, когда к их столику подошли пятеро незнакомых мужчин. Выпившие посетители настаивали, чтобы девушки поехали с ними, и тогда Никита вступил с ними в спор. Настя рассказала, что обидчиков нисколько не смутило, что у её парня сломана рука, и они набросились на него всей толпой.

Мужчины начали жестоко избивать его, вернее сказать убивать. Мы кричали. Подбежали охранники, официанты. Но нападавшие оказались сильнее

Анастасия А.

<p>Фото © Соцсети</p>

Когда на помощь пришли сотрудники ресторана, Никита лежал уже без сознания, а мужчины продолжали избиение. Только когда стало понятно, что в скором времени прибудет полиция, нападавшие поспешили скрыться.

<p>Фото © Соцсети</p>

Врачи диагностировали у Никиты серьёзные травмы: перелом челюсти, перелом позвоночника в шейном отделе, тяжёлое сотрясение головного мозга, травмы внутренних органов брюшной полости. Сейчас он принимает пищу через трубочки и готовится к операции.

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