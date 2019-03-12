Глухая деревня, наши дни. Жену жестоко избили за то, что не слушалась экзорциста

Мужчине не понравилось, что жена не выполняет указания оккультиста. И решил по-своему показать супруге, что она "не права".

Инцидент произошёл в небольшой деревеньке Мандапура (Mandapura), Индия, и попал на видео. Местный оккультист подсказал женщине способ избавиться от злых духов, которыми она якобы одержима. В рамках обряда экзорцизма она должна была обойти вокруг селения.

Но, когда бедная индианка во время обряда устала и остановилась на полпути, на неё обрушилось жестокое наказание. На кадрах видно, как муж хлещет супругу ремнём. Суеверному мужчине не понравилось, что она не следует указаниям оккультиста. В итоге женщина упала на пыльную дорогу, моля о пощаде.

По словам полицейского Сароджа Чоудхари, супружескую пару опознали и доставили в участок для допроса, пишет Daily Star. Также правоохранители попытались найти оккультиста, который предусмотрительно скрылся сразу после инцидента.