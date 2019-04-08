Блогер из Москвы жестоко поплатился за "толстяка" прямо во время стрима

Стримера Станислава Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, избили во время одного из прямых эфиров, сообщает "Говорит Москва".

На кадрах видно, как двое парней нападают на Станислава со спины, бьют по лицу и не останавливаются, даже когда тот падает на пол. Рядом сидит шокированная девушка. Блогер утверждает, что на него напали из-за его необдуманных слов. Он придумал одному из приятелей кличку "толстяк" и рассказал об этом всем своим зрителям. "Толстяк", в свою очередь, терпеть не стал.

Станислав попал в больницу с сотрясением мозга и травмами костей черепа. В социальных сетях блогер рассказал подписчикам, что находится в депрессии из-за того, что теперь может остаться без зубов. Ему провели операцию, но процесс восстановления будет долгим и болезненным.

После операции делали шинирование... Разговаривать не смогу целый месяц ещё, с питанием тоже проблемы, также проблемы с дыханием, нос ведь сломан, а рот теперь закрыт, так что терпим, ребята Станислав Решетников

Блогер написал заявление на нападавших в полицию. Судя по комментариям в соцсетях, один из нападавших — парень в куртке с капюшоном — в отделение не явился, а второго отпустили до суда.