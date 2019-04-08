Блогер из Москвы жестоко поплатился за "толстяка" прямо во время стрима

На кадрах видно, как двое парней нападают на Станислава со спины, бьют по лицу и не останавливаются, даже когда тот падает на пол. Рядом сидит шокированная девушка. Блогер утверждает, что на него напали из-за его необдуманных слов. Он придумал одному из приятелей кличку "толстяк" и рассказал об этом всем своим зрителям. "Толстяк", в свою очередь, терпеть не стал.
Станислав попал в больницу с сотрясением мозга и травмами костей черепа. В социальных сетях блогер рассказал подписчикам, что находится в депрессии из-за того, что теперь может остаться без зубов. Ему провели операцию, но процесс восстановления будет долгим и болезненным.
После операции делали шинирование... Разговаривать не смогу целый месяц ещё, с питанием тоже проблемы, также проблемы с дыханием, нос ведь сломан, а рот теперь закрыт, так что терпим, ребята
Станислав Решетников
Блогер написал заявление на нападавших в полицию. Судя по комментариям в соцсетях, один из нападавших — парень в куртке с капюшоном — в отделение не явился, а второго отпустили до суда.
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